Microsoft вернёт Quantum Break в сервис Game Pass после её пропажи «как можно скорее»

На днях из подписки Game Pass пропадёт Quantum Break — одна из флагманских игр Microsoft, вышедшая в 2016 году. Сперва пользователи подумали, что дело может быть в разработчиках из Remedy, которые попросту решили забрать игру из сервиса.

Однако сама Microsoft подтвердила, что пропажа Quantum Break связана с лицензионными проблемами. Компания постарается решить их и вернуть игру в Game Pass как можно скорее. Когда именно это произойдёт, в корпорации не уточняют.

Самое интересное то, что Quantum Break не пропала из магазинов Xbox, Microsoft Store и Steam, — сейчас игра как раз продаётся со скидкой в 80% до 10 апреля. Связано ли это хоть каким-то образом с пропажей игры из сервиса Game Pass, пока неясно.