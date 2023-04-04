Microsoft вернёт Quantum Break в сервис Game Pass после её пропажи «как можно скорее»
Поделиться
На днях из подписки Game Pass пропадёт Quantum Break — одна из флагманских игр Microsoft, вышедшая в 2016 году. Сперва пользователи подумали, что дело может быть в разработчиках из Remedy, которые попросту решили забрать игру из сервиса.
Однако сама Microsoft подтвердила, что пропажа Quantum Break связана с лицензионными проблемами. Компания постарается решить их и вернуть игру в Game Pass как можно скорее. Когда именно это произойдёт, в корпорации не уточняют.
Самое интересное то, что Quantum Break не пропала из магазинов Xbox, Microsoft Store и Steam, — сейчас игра как раз продаётся со скидкой в 80% до 10 апреля. Связано ли это хоть каким-то образом с пропажей игры из сервиса Game Pass, пока неясно.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:06
-
08:33
-
01:57
-
00:51
-
00:18
- 3 апреля 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:08
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:04
-
20:54
-
20:21
-
20:16
-
19:33
-
19:20
-
18:59
Партнерский контент