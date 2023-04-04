Cloud9 победила forZe в российском финале топ-турнира BetBoom Playlist по CS:GO

Российский состав Cloud9 по шутеру CS:GO выиграл крупный европейский онлайн-ивент BetBoom Playlist.Urbanistic с призовым фондом $ 333 тыс.

В финале C9 обыграла другую команду из России, forZe Esports со счётом 2:0 (16:10, 16:7). Третье место в рамках ивента поделили европейский коллектив MOUZ и GODSENT из Швеции.

Результаты стадии плей-офф Фото: Liquipedia

Это уже третий успех команды Владислава nafany Горшкова за последние дни. В воскресенье Cloud9 победила на европейском турнире BLAST Premier и вышла в финал весеннего сезона, а вчера квалифицировалась на IEM Dallas в США.

Следующий крупный чемпионат по CS:GO состоится уже во второй половине апреля, а в этот четверг стартуют региональные RMR-квалификации на чемпионат мира BLAST.tv Paris Major 2023.