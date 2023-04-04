«Супермен: Наследие» Джеймса Ганна не будет похож на «Стражей Галактики»
Поделиться
В разговоре с изданием Rolling Stone глава киновселенной DC Джеймс Ганн раскрыл некоторые детали будущей картины про Супермена — «Супермен: Наследие». Как заявил постановщик, будущий фильм не будет похож на «Стражей Галактики» — самую известную франшизу режиссёра. Более того, у него будет совсем другая атмосфера.
Я так многому научился, работая над «Стражами Галактики». Но это не значит, что у «Супермена» будет такая же атмосфера. На самом деле она будет совсем другой.
При этом каких-либо других подробностей Джеймс Ганн не раскрыл. Ранее глава киновселенной DC отверг слухи о том, что в рядах студии уже выбрали будущего исполнителя роли Супермена.
«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — кто именно сыграет главную роль, пока неизвестно.
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
19:58
-
19:50
-
19:28
-
19:14
-
19:07
-
18:52
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:11
-
17:05
-
16:54
-
16:28
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
-
10:23
-
10:09
-
09:35
Партнерский контент