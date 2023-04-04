Диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor в России можно будет получить с 8 июня
Поделиться
Торговая сеть «М.Видео» сообщила, когда начнут доставлять предзаказанные физические копии Star Wars Jedi: Survivor для PlayStation 5 и Xbox Series.
Диски с игрой будут доступны с 8 июня — это касается как доставки, так и возможности забрать коробку самостоятельно. Цена копии составляет 7999 рублей независимо от консоли.
Фото: «М.Видео»
Предзаказы на Star Wars Jedi: Survivor и Resident Evil 4 для PlayStation в «М.Видео» открыли ещё в конце февраля, однако тогда магазин не мог назвать точную дату поступления дисков.
Цифровой релиз новой игры по вселенной «Звёздных войн» состоится 28 апреля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Jedi: Survivor станет прямым продолжением Jedi: Fallen Order, выпущенной в 2019 году.
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
21:18
-
21:08
-
20:42
-
19:58
-
19:50
-
19:28
-
19:14
-
19:07
-
18:52
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:11
-
17:05
-
16:54
-
16:28
-
16:05
-
15:58
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
Партнерский контент