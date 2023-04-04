Диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor в России можно будет получить с 8 июня

Торговая сеть «М.Видео» сообщила, когда начнут доставлять предзаказанные физические копии Star Wars Jedi: Survivor для PlayStation 5 и Xbox Series.

Диски с игрой будут доступны с 8 июня — это касается как доставки, так и возможности забрать коробку самостоятельно. Цена копии составляет 7999 рублей независимо от консоли.

Фото: «М.Видео»

Предзаказы на Star Wars Jedi: Survivor и Resident Evil 4 для PlayStation в «М.Видео» открыли ещё в конце февраля, однако тогда магазин не мог назвать точную дату поступления дисков.

Цифровой релиз новой игры по вселенной «Звёздных войн» состоится 28 апреля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Jedi: Survivor станет прямым продолжением Jedi: Fallen Order, выпущенной в 2019 году.