В России открыли предзаказы на диски Star Wars Jedi: Survivor и ремейка Resident Evil 4

Торговая сеть «М.Видео» открыла предзаказы на две грядущие новинки — на приключение Star Wars Jedi: Survivor для PS5 и ремейк культовой Resident Evil 4 в версии для PS4. Игра по «Звёздным войнам» стоит 7999 рублей, а за переосмысление знаменитого творения Синдзи Миками просят 5999 тыс. рублей.

Ритейлеры отметили, что диски с играми Star Wars Jedi: Survivor и ремейком Resident Evil 4 доставят в Россию по параллельному импорту из Австрии.

Компания «Бука» недавно открыла предзаказы на физические издания двух больших игр, которые выйдут в этом году — The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom и Diablo 4. За каждую из них ритейлер просит 7999 рублей.