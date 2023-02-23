В России открыли предзаказы на диски Star Wars Jedi: Survivor и ремейка Resident Evil 4
Поделиться
Торговая сеть «М.Видео» открыла предзаказы на две грядущие новинки — на приключение Star Wars Jedi: Survivor для PS5 и ремейк культовой Resident Evil 4 в версии для PS4. Игра по «Звёздным войнам» стоит 7999 рублей, а за переосмысление знаменитого творения Синдзи Миками просят 5999 тыс. рублей.
Новость по темеИз студии Tango Gameworks уйдёт Синдзи Миками, создатель Resident Evil и The Evil Within
Ритейлеры отметили, что диски с играми Star Wars Jedi: Survivor и ремейком Resident Evil 4 доставят в Россию по параллельному импорту из Австрии.
Страницы с предзаказами Star Wars Jedi: Survivor и ремейка Resident Evil 4
Star Wars Jedi: Survivor
Фото: «М.Видео»
Ремейк Resident Evil 4
Фото: «М.Видео»
Компания «Бука» недавно открыла предзаказы на физические издания двух больших игр, которые выйдут в этом году — The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom и Diablo 4. За каждую из них ритейлер просит 7999 рублей.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
19:56
-
19:54
-
19:30
-
19:06
-
18:32
-
18:03
-
17:32
-
17:15
-
16:46
-
16:23
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
14:54
-
14:25
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
13:01
-
12:41
-
12:19
-
11:00
-
03:21
-
01:03
-
00:51
- 22 февраля 2023
-
22:31
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:41
Партнерский контент