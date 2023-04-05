В браузере Edge теперь можно блокировать ролики с автоматическим воспроизведением

Microsoft всерьёз занялась проблемой автовоспроизведения видео на различных сайтах. Компания начала тестировать новую функцию в браузере Edge, которая позволит по умолчанию отключить проигрывание роликов в случае, если пользователь сам его не запускал.

Сейчас в Edge уже есть похожая функция — она блокирует воспроизведение, если пользователь недавно уже был на этой странице. Однако в Microsoft продолжают приходить просьбы сделать так, чтобы ролики вообще не воспроизводились автоматически и не мешали им своей назойливостью.

Новую опцию для Microsoft Edge можно включить уже сейчас. Для этого в браузере нужно прописать «edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option» и переключить настройку на вкладку «enabled».