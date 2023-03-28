Microsoft хочет выпустить версию Windows с возможностью гибкой настройки — СМИ

Компания Microsoft работает над модульной операционной системой на базе Windows — об этом со ссылкой на свои источники пишет Windows Central.

Утверждается, что ОС получила кодовое название CorePC. Такую версию Windows можно будет гибко настраивать под определённые задачи ещё до установки (например, включить поддержку устаревших Win32-приложений).

Модульная система будет устанавливаться на несколько разделов на жёстком диске (как, например, Android), что повысит скорость обновлений и безопасность самой ОС.

Сейчас разработчики экспериментируют с CorePC: к примеру, отдельный её вариант работает с функциями искусственного интеллекта. Представить её Microsoft планируют в 2024 году вместе с Windows 12 — системы будут поддерживаться параллельно.