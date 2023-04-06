Фото: первый взгляд на Леди Гагу и Хоакина Феникса в своих образах из «Джокера 2»
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Режиссёр «Джокера 2» Тодд Филлипс официально объявил о завершении съёмок картины после плотного 4-месячного производства. Постановщик поблагодарил актёров и всю съёмочную команду за работу и сообщил, что совсем скоро отправится монтировать картину.
Съёмки завершены. Спасибо этим двоим (и всему актёрскому составу) и ЛУЧШЕЙ съёмочной группе, которую может предложить киноиндустрия. Сейчас полезу в пещеру (монтажную комнату) и соберу фильм воедино.
Кроме того, режиссёр опубликовал первый взгляд на Харли Квинн в исполнении Леди Гаги и Джокера Хоакина Феникса.
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.
Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.
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