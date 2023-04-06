Вышел трейлер фильма о звезде трилогии «Назад в будущее» Майкле Дж. Фоксе

Apple презентовала трейлер документального фильма STILL: A Michael J. Fox Movie. Лента посвящена карьере и жизни знаменитого актёра Майкла Дж. Фокса, который прославился как исполнитель роли Марти в трилогии «Назад в будущее», а также блистал в фильмах «Волчонок», «Страшилы» и ряде других.

Трейлер STILL: A Michael J. Fox Movie

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

В документальном фильме Майкл и авторы расскажут о сложном пути актёра в Голливуд, а также о многолетней борьбе артиста с болезнью Паркинсона и о его общественной жизни. В ленте будет много уникальных кадров из архива Майкла и масса информации, которая ранее нигде не фигурировала.

STILL: A Michael J. Fox Movie срежиссировал оскароносный документалист Дэвис Гуггенхайм, наиболее известный по оскароносной документалке «Неудобная правда».

Премьера STILL: A Michael J. Fox Movie состоится в онлайн-кинотеатре Apple TV+ 12 мая.