Джеймс Ганн не исключает кроссовер Marvel и DC в будущем

Джеймс Ганн пообщался с журналистом издания Empire и рассказал, что потенциальный кроссовер Marvel и DC уже обсуждался. Правда, к чему-то конкретному это не привело, но сам разговор об этом был.

По словам Ганна, если что-то подобное и случится, то точно не в ближайшее время. Также он пошутил, что такой кроссовер стал ещё ближе к реализации, поскольку теперь за киновселенную DC отвечает Ганн.

Я уверен, что это более вероятно теперь, когда я главный. Кто знает? Просто не ожидайте ничего в этом плане в ближайшем будущем. Я думаю, что сначала нам нужно выбрать вектор развития DC. Я бы солгал, сказав, что мы это не обсуждали. Но все обсуждения были очень, очень лёгкими и весёлыми.

Даже если такой кроссовер и случится, то его точно не стоит ждать в ближайшие несколько лет, поскольку Ганну нужно построить свою киновселенную DC.