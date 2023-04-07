По «Звёздным войнам» анонсировали две новые эпохи и три новых фильма

Заключительным крупным анонсом Star Wars Celebration стало нечто неожиданное. Представили сразу две новые эпохи вселенной, а также объявили целых три новых фильма. Давайте по пунктам.
«Рассвет джедаев» — это новая эпоха, события которой разворачиваются задолго до событий всех фильмов, а также эпох «Рассвета Республики» и даже «Старой Республики». Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд как раз снимет фильм о первом джедае.
Затем представили «Новый орден джедаев» — это эра после финала последней трилогии фильмов, то есть после «Скайуокер. Восход». Эту эпоху также запустят фильмом, который расскажет о формировании нового ордена силами Рэй. Дейзи Ридли вернётся к своей роли.
Заключительным анонсом стал фильм Дейва Филони — создателя мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», а также соавтора «Мандалорца» и «Асоки». Он снимет кульминационный фильм для карманной вселенной «Мандалорца», где все известные персонажи столкнутся со знаковым событием. Эдакие «Мстители» для персонажей «Мандалорца».
Эпохи «Звёздных войн»
- «Расцвет джедаев».
- «Старая Республика».
- «Расцвет Республики».
- «Падение джедаев» (1–3 эпизоды фильмов).
- «Царствование Империи» (события между «Местью ситхов» и «Новой надеждой»).
- «Эпоха Восстания» (4–6 эпизоды фильмов).
- «Новая Республика» (события между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы»).
- «Расцвет Первого ордена» (7–9 эпизоды фильмов).
- «Новый орден джедаев» (события после «Скайуокера. Восход»).
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