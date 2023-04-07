У сериала «Асока» появились первый трейлер и дата выхода

Disney на мероприятии Star Wars Celebration наконец-то представила первый трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца» и продолжения мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы».

Премьера сериала состоится в августе — точную дату объявят ближе к выходу.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.

Вдобавок поклонники мультсериала в ролике могут увидеть Сабин и Геру в исполнении Наташи Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд соответственно.