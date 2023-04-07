У сериала «Асока» появились первый трейлер и дата выхода
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Disney на мероприятии Star Wars Celebration наконец-то представила первый трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца» и продолжения мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы».
Премьера сериала состоится в августе — точную дату объявят ближе к выходу.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.
События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.
Вдобавок поклонники мультсериала в ролике могут увидеть Сабин и Геру в исполнении Наташи Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд соответственно.
Фото: Disney
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