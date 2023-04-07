Google по ошибке начислила пользователям от $ 10 до $ 1 тыс. — и не требует возврата

Google из-за технической ошибки начислила некоторым пользователям Google Pay от $ 10 до $ 1 тыс. Оказалось, что эти средства предназначались сотрудникам корпорации за участие в тестах.

Деньги начислили по программе вознаграждения Google Pay, по ней обычно переводят кэшбек за покупки. Но в сообщениях было указано, что это деньги за тесты системы денежных переводов сотрудниками.

Корпорация запустила процесс автоматического возврата средств, однако отметила, что если по тем или иным причинам сделать она этого не сможет, то средства останутся на счетах пользователей. Таким образом, если абоненты запретили все платёжные операции через Google Pay или успели всё потратить, то пользователи в итоге ничего корпорации не должны.

Письмо от Google с сообщением об ошибке с начислениями денег пользователям Google Pay

Фото: Google

В начале года Google презентовала нейросеть MusicLM — она предназначена для генерации музыки по текстовым запросам пользователей. Это не первая подобная программа. Но благодаря широкой музыкальной библиотеке, которая доступна корпорации, её ИИ способно создавать более качественные музыкальные полотна.