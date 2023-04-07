В России потребовали запретить популярный форум Reddit

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона города Владимира потребовала заблокировать в России популярный портал Reddit. Об этом сообщила Lenta со ссылкой на ТАСС.
Прокурор в судебном иске требует от Роскомнадзора признать контент на Reddit запрещённым к распространению в России. Иск суд рассмотрит 11 мая этого года. По какой точно причине военная прокуратура хочет заблокировать портал, неизвестно.
Reddit начал свою работу в 2011 году. Штаб-квартира портала располагается в американском городе Сан-Франциско. На площадке масса сообществ, посвящённых играм, фильмам, сериалам, различным технологиям и другим актуальным темам. На Reddit часто всплывает правдивая и эксклюзивная информация, там же многие разработчики, звёзды шоу-бизнеса и самые разные светские люди напрямую общаются со своей аудиторией.
Недавно национальное управление по защите персональных данных Италии запретило в стране использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Представители закона уверяют, что OpenAl собирает данные для обучения алгоритмов своей технологии.
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