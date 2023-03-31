Нейросеть ChatGPT запретили в Италии — это первый подобный случай

Национальное управление по защите персональных данных Италии запретило в стране использование чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Представители закона уверяют, что OpenAl собирает данные для обучения алгоритмов своей технологии.

Регулятор заявил, что, пока OpenAI не прекратит нарушать закон Евросоюза о конфиденциальности, ChatGPT в Италии работать не будет. Создателей чат-бота обязали в течение 20 дней исполнить требования регулятора — или оплатить штраф до € 20 млн.

Италия запретила ChatGPT после массовой утечки личных данных пользователей. Из-за технического сбоя 20 марта некоторые пользователи чат-бота начали видеть чужие сообщения и личную информацию других людей. Тогда представители OpenAI заявили, что эта проблема затронула крайне малое количество людей.

Регулятор также считает, что OpenAI обязана ввести в ChatGPT проверку возраста пользователей. Сообщается, что, несмотря на ограничение «13+», чат-ботом пользуются не только совершеннолетние, но и дети с подростками.