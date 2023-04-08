Microsoft выплатит $ 3 млн за продажу услуг России и другим странам под санкциями

Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США сообщило о том, что корпорация Microsoft была замечена в продаже своего софта странам, которые находятся под санкциями. В их числе Куба, Иран, Сирия и Россия.

Из-за этого нарушения компанию обязали выплатить штраф в размере $ 3 млн. Microsoft согласилась выплатить средства. Отмечается, что Microsoft оштрафовали за действия, совершённые в период с 2012 по 2019 год. Корпорация не стала что-то отрицать и сама доложила о своих нарушениях.

Всего было зафиксировано около 1,3 тыс. случаев, когда Microsoft в обход закону США поставляла свою продукцию в эти страны ради получения собственной выгоды. Согласно подсчётам, в Кубе, Иране, Сирии и России компания сумела заработать более $ 12 млн, поэтому наложенный штраф не кажется существенным.