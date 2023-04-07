Илон Маск доигрался: его проделки с «Твиттером» ожидаемо привели к серьёзным последствиям

Миллиардер признал, что обесценил соцсеть на $ 24 млрд всего за полгода. Ситуация будет становиться только хуже.

Прошло полгода с тех пор как Илон Маск стал владельцем «Твиттера». Достаточный срок для подведения итогов. Результаты работы американского миллиардера на посту управленца соцсети можно смело назвать неутешительными.

Маск на днях стал самым популярным в социальной сети, обогнав экс-президента США Барака Обаму по количеству подписчиков (133,9 млн против 132,9 млн). Вроде повод для гордости, но случилось это главным образом из-за привлечения внимания после регулярных скандалов, в которые попадал Илон со своей многострадальной соцсетью.

Маск отталкивал инвесторов и рекламодателей

Проблемы у Маска начались сразу после заключения сделки по приобретению «Твиттера» в конце октября 2022 года. Илон первым делом уволил топ-менеджмент компании. Сокращения коснулись и рядовых сотрудников, особенно следящих за порядком модераторов. Маск предлагал много идей по совершенствованию соцсети, но бóльшая часть из них выглядела как минимум противоречиво, а зачастую просто неосуществимо.

Складывалось впечатление, что соцсеть нужна Илону лишь как политический инструмент для поддержки республиканской партии и дискредитации демократической. Маск выставил себя слегка неадекватной личностью в глазах делового сообщества.

Уже в конце ноября многие крупные бренды и рекламные агентства приостановили рекламу в соцсети на фоне политики Маска, который в придачу к своим неоднозначным реформам хотел ввести в соцсети не пользующиеся доверием криптоплатежи.

Apple даже угрожал удалить соцсеть из магазина приложений. Тогда Илон наконец-то понял, что зашёл слишком далеко, и решил сбавить обороты. Маск встретился с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком, чтобы уладить разногласия. Переговоры прошли успешно.

Хороший разговор. Среди прочего мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления «Твиттера» из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом.

Илон Маск Фото: Theo Wargo/Getty

Диалог с Куком слегка стабилизировал ситуацию, но все проблемы не решил. Во второй половине декабря Маск будто сдался и запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста директора компании. Илон пообещал подчиниться результатам опроса, но не сделал этого.

После того как пользователи отдали 57% голосов за уход Маска, миллиардер нашёл отговорку — якобы в социальной сети много ботов, и голосовать должны только платные подписчики с голубой галочкой. А затем совершенно несерьёзно заявил, что уйдёт, как только найдёт «такого же глупого человека, который согласится на эту работу». Илон надеялся, что аудитория его поддержит, а когда этого не случилось, отказался отвечать за свои слова.

2022-й завершился для Маска по-настоящему кошмарно. За год он потерял более $ 200 млрд капитала и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса — ранее такого не делал ни один человек в истории.

В конце 2021-го состояние Маска превышало $ 340 млрд, а через 12 месяцев этот показатель снизился до $ 137 млрд.

Основная причина — резкое падение акций Tesla. Бизнесмен перестал уделять должное внимание автомобильной компании, переключившись на управление «Твиттером». Тем самым оттолкнул инвесторов от обоих дорогостоящих активов.

В январе CNBC сообщил, что сокращение персонала «Твиттера» после прихода Маска достигло отметки 80%. Сейчас там работает чуть более 1000 человек, хотя ранее было 7500. Параллельно Маску предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами из-за твитов 2018 года, в которых он заявил о возможном выкупе Tesla за $ 72 млрд. В итоге выкуп не состоялся, а твиты Маска спровоцировали рост цен на акции Tesla.

Суд снял все обвинения, но и без того плохая репутация Илона ещё больше пострадала. Маск при этом продолжал дурачиться и вести себя по-детски.

«Новый исполнительный директор «Твиттера» великолепен», — так миллиардер подписал фото своего пса Флоки в кресле директора компании.

Пёс Илона Маска по имени Флоки в кресле директора «Твиттера» Фото: «Твиттер»

Вскоре Маск чудесным образом вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Его капитал достиг $ 187,1 млрд, что позволило на время обогнать президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француза Бернара Арно.

Активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции Tesla почти на 70%. Спрос на электромобили компании заметно вырос после снижения цен на них. Одно из немногих хороших решений Маска.

Дела пошли на поправку, Илон на какое-то время замечтался. Миллиардер решил построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от Остина, столицы штата Техас. Маск также анонсировал запуск космического многоразового корабля Starship, который рассчитан на 100 человек и уже в апреле может использоваться для отправки людей на Марс и Луну.

Скептически эту идею оценивает основатель Microsoft Билл Гейтс, считающий желание Маска колонизировать Марс нецелесообразной тратой денег. По словам Гейтса, сам он скорее заплатит за вакцину против кори, чем отправится на другую планету.

На самом деле, полететь на Марс довольно дорого. Вы можете купить вакцину против кори и спасать жизни за $ 1000. Это основание для того, чтобы не лететь туда.

Маск признал, что обесценил «Твиттер» на $ 24 млрд всего за полгода

Неизвестно, воплотятся ли грёзы Маска в реальность. Возможно, ему придётся заняться более приземлёнными задачами, чем колонизация Марса и Луны. Например, предотвращением распространения искусственного интеллекта, бурное развитие которого миллиардер считает серьёзной угрозой человечеству. Или спасением своих главных деловых активов.

В свежем рейтинге Forbes самым богатым человеком мира снова значится Бернар Арно ($ 226,4 млрд). Маск идёт вторым ($ 194 млрд). Темп роста капитала Илона кардинально снизился, а вскоре и вовсе должно наблюдаться привычное падение. Акции Tesla не могут расти вечно из-за пусть и удачного, но локального и оказывающего краткосрочное влияние решения снизить цены на электромобили.

Тем временем в «Твиттере» Илон предлагает сотрудникам вознаграждение в виде акций — с расчётом стоимости компании примерно в $ 20 млрд. Это в два с лишним раза меньше, чем цена, по которой он её приобрел — $ 44 млрд. Проще говоря, Маск признал, что тотально (на $ 24 млрд) обесценил дорогущий актив всего за полгода.

Не видно, за счёт чего ситуация для «Твиттера» может улучшиться в обозримом будущем. Наоборот, Маск делает всё для ухудшения положения компании. Соцсеть по прихоти Илона сменила логотип — теперь вместо птички на нём располагается символ мемной криптовалюты Dogecoin — собака сиба-ину.

Илон Маск представил новый логотип Фото: «Твиттер»

Такое решение Маск объяснил тем, что, ещё когда он только задумывался о приобретении какой-нибудь соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить «Твиттер» и сменить лого на мем.

К тому же у Илона есть давняя связь с Dogecoin. Ранее инвесторы криптовалюты судились с Маском, требуя от бизнесмена компенсацию в размере $ 258 млн. Они обвинили миллиардера в умышленном привлечении внимания к Dogecoin, чтобы сначала резко увеличить её стоимость, а затем обрушить и заработать на этом. Разбирательство продолжается, Маск отказывается платить и просит отозвать иск.

Илон снова резко поднял акции Dogecoin (примерно на 45%), сменив логотип своей соцсети. Затем стоимость криптовалюты резко пошла на спад. Вероятно, Маск уверен в собственной безнаказанности и считает подобные манёвры забавными. Вот только капитализация «Твиттера» от этого точно не вырастет, а многие инвесторы и рекламодатели ещё больше разочаруются в управленце.

Илон также делает «Твиттер» более закрытой и конфронтационной соцсетью, хотя изначально декларировал противоположные намерения. Ещё в январе компания отключила от своего API все сторонние сервисы, которыми пользовались миллионы людей. Речь о приложениях вроде Tweetbot, Twitterrific, Talon, с помощью которых публиковались твиты в том числе и от крупных компаний. Вскоре грядут изменения, касающиеся всей аудитории соцсети.

С 15 апреля в рекомендательной ленте («Для вас») будут показываться твиты только с верифицированных аккаунтов — то есть тех, кто оплатил ежемесячную подписку. Вдобавок только платные аккаунты смогут принимать участие в опросах. Редактирование также останется прерогативой платящих.

Множество пользователей соцсети эти нововведения не одобрили. И речь не только о рядовой аудитории, которая отказывается отдавать деньги за то, что раньше было бесплатным. Звезда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не станет делать ежемесячные выплаты за верификацию учетной записи в «Твиттере».

Так, кажется, синяя галочка в моём аккаунте скоро исчезнет, потому что, если вы меня знаете, я не стану платить 5 баксов.

Леброн Джеймс – самый влиятельный спортсмен США Фото: Michael Reaves/Getty Images

У Леброна 52,8 млн подписчиков в «Твиттере». Это 27-й показатель среди всех аккаунтов в мире и третий — среди спортсменов после футболистов Криштиану Роналду и Неймара. Джеймс — самый популярный и влиятельный спортсмен США. К его мнению следует как минимум прислушиваться.

Маск пока не изъявлял желания пообщаться с Леброном. Более того, с некоторыми популярными субъектами он идёт на открытую конфронтацию.

Официальный аккаунт авторитетной газеты The New York Times потерял свою галочку верификации. Редакция отказалась платить $ 1000 за оранжевую метку для крупных организаций. Маск резко на это отреагировал, обвинив издание в пропаганде.

Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна… Их лента — это твиттер-аналог диареи. Это нечитабельно. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.

Теперь аккаунт The New York Times без подписки выглядит как простая страница Фото: «Твиттер»

Высказывания Маска в адрес Times выглядят некорректно и ангажировано. Их аккаунт насчитывает 55 млн подписчиков – 23-е место по популярности среди всех страниц в мире и третье — для новостных изданий (больше только у CNN и CNN Breaking News). Илон мог хотя бы не опускаться до оскорблений в знак уважения к многочисленной аудитории Times.

Маск ведёт к усугублению плачевной ситуации для «Твиттера»

По словам Маска, новые правила — единственный действенный способ борьбы с ИИ-ботами. Однако это просто отговорка. Илон быстро понял, что увеличить доходы от рекламы не получится (винить в этом ему следует только себя).

В итоге Маск обратился к модели, основанной на подписке. Изначально миллиардер жутко накосячил, стремясь как можно больше нажиться. Платные синие галочки впервые появились в ноябре и вызвали хаос. Пользователи начали выдавать себя за крупные бренды или знаменитостей (расплодились фальшивые «Илоны Маски», «Джорджи Буши», «Леброны Джеймсы» и так далее), а верифицированный аккаунт придавал их постам дополнительный вес.

Всё это вынудило «Твиттер» поставить платную верификацию на паузу всего через неделю после запуска. В декабре её немного доработали и запустили заново. С апреля процесс перехода стал практически принудительным.

«Отказники» сталкиваются с вышеупомянутыми ограничениями вроде отсутствия возможности редактировать сообщения или низкого приоритета постов по сравнению с обладателями подписки. По сути, Маск делит аудиторию на привилегированную и второсортную. Как-то не стыкуется с его декларациями о равенстве и абсолютной свободе для всех.

Вдобавок Илон неоднократно говорил, что пользователи должны доверять платформе, и подчёркивал, что она — не способ зарабатывать деньги. Опять же, его действия полностью противоречат сказанному.

Илон Маск не сдержал обещания, которые давал при покупке «Твиттера» Фото: Patrick Pleul — Pool/Getty Images

Как отмечает обозреватель BBC Джеймс Клейтон, новая политика «Твиттера» отсечёт бесплатных пользователей от общего потока — у их твитов будет куда меньше шансов быть увиденными, лайкнутыми и ретвитнутыми широкой аудиторией.

По мнению Клейтона, побеседовавшего с бывшими сотрудниками компании, в сочетании с резким сокращением модераторов, новые правила могут представлять нешуточную опасность для соцсети – её наводнят тролли и люди, распространяющие дезинформацию. Сама концепция «Твиттера», предполагающая продвижение постов в зависимости от их содержания и качества и являвшаяся одним из главных факторов его успеха, перестаёт быть актуальной.

Илон Маск доигрался. Его проделки с «Твиттером» привели к очень серьёзным последствиям. Есть все основания полагать, что ситуация будет становиться только хуже с течением времени.