Второй сезон «Миротворца» выйдет только после премьеры «Супермена: Наследие»

Второй сезон супергеройского сериала «Миротворец» выйдет не раньше премьеры нового фильма о Супермене, который называется «Супермен: Наследие». Этой информацией поделился новый глава киновселенной DC и режиссёр Джеймс Ганн. Напомним — выход ленты про знаменитого криптонца намечен на 11 июля 2025 года.
Ранее Ганн только заявлял, что «Мипотворца» не отменили — сериал продолжит выходить. Сколько будет серий во втором сезоне, пока неизвестно. Но уже подтверждено, что сценаристом и режиссёром шоу выступит сам Джеймс.
Джеймс Ганн завершил карьеру в Marvel постановкой «Стражей Галактики 3». Постановщик недавно поделился в «Твиттере» любопытной историей того, как его картинка к его же сценарию третьих «Стражей» в итоге послужила основой для стильного постера ленты.
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