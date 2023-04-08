Второй сезон «Миротворца» выйдет только после премьеры «Супермена: Наследие»

Второй сезон супергеройского сериала «Миротворец» выйдет не раньше премьеры нового фильма о Супермене, который называется «Супермен: Наследие». Этой информацией поделился новый глава киновселенной DC и режиссёр Джеймс Ганн. Напомним — выход ленты про знаменитого криптонца намечен на 11 июля 2025 года.

Ранее Ганн только заявлял, что «Мипотворца» не отменили — сериал продолжит выходить. Сколько будет серий во втором сезоне, пока неизвестно. Но уже подтверждено, что сценаристом и режиссёром шоу выступит сам Джеймс.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.

Джеймс Ганн завершил карьеру в Marvel постановкой «Стражей Галактики 3». Постановщик недавно поделился в «Твиттере» любопытной историей того, как его картинка к его же сценарию третьих «Стражей» в итоге послужила основой для стильного постера ленты.