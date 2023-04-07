Джеймс Ганн вспомнил милую историю с Ракетой на постере «Стражей Галактики 3»

Глава новой киновселенной DC и режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн поделился в «Твиттере» любопытной историей того, как его картинка к его же сценарию третьих «Стражей» в итоге послужила основой для стильного постера ленты.
Ганн рассказал, что, когда он заканчивал ранний вариант сценария «Стражей Галактики 3», он сделал на страницах небольшой рисунок. Он сфотографировал своё «творчество» и отправил фото Кевину Файги. По словам Ганна, спустя годы на основе его рисунка получился великолепный постер картины. На нём — енот Ракета стоит у доски с написанными формулами, а герой не без грусти в глазах указывает на цифру «3».
Набросок Джеймса Ганна
Фото: Twitter/James Gunn
Постер «Стражей Галактики 3»
Фото: Marvel Entertainment
Как оказалось, по мотивам наброска Ганна постер ленты создал Ричард Хоу — художник специализируется на ключевых артах фильмов, сериалов и мультфильмов.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая. До России лента, скорее всего, не доберётся.
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