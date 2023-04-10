Microsoft прекратила ремонтировать Xbox в России по гарантии

По информации газеты «Известия», компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Об этом рассказали в технической поддержке корпорации, также это подтвердили пользователи и ритейлеры.
Примечательно, что ремонтировать устройства не будут даже в том случае, если они ввезены в Россию легально. Пользователям порекомендовали обращаться в магазины для дальнейшей поддержки.
Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезённых в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались.
Один из пользователей рассказал газете, что пытался обратиться в службу поддержки по вопросу поломки консоли, но ему лишь предложили «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».
Многие ритейлеры России подчеркнули, что в случае поломки покупатели консолей Xbox могут обратиться к ним либо воспользоваться различными сервисными центрами, но это рискованно.
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