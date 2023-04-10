Блогеры сравнили видеокарты с 8 и 16 Гб памяти в разных играх

На YouTube-канале Hardware Unboxed вышел ролик с подробным сравнением видеокарт GeForce RTX 3070 на 8 гигабайт оперативной памяти и Radeon RX 6800 с объёмом в два раза выше.

Выяснилось, что это преимущество не всегда даёт преимущество. В ряде ситуаций графический ускоритель GeForce оказался наравне или даже лучше конкурента, выдавая больше кадров в секунду.

При этом в некоторых играх (особенно в самых новых релизах) 8 ГБ видеопамяти оказывается явно недостаточно. Требовательные игры на ультранастройках и в качестве 1440p идут на Radeon RX 6800 намного лучше, тогда как на RTX 3070 картинка может разваливаться, а FPS падает до минимума.

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Фото: Hardware Unboxed

Ранее выяснилось, что новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 по характеристикам станет почти точной копией RTX 3080, но с DLSS 3.