Новая видеокарта RTX 4070 — это просто RTX 3080

Совсем скоро состоится выход NVIDIA GeForce RTX 4070 — новой видеокарты в последней линейке компании. Как сообщает портал VideoCardz, в маркетинге графического чипа корпорация будет использовать DLSS 3, которая серьёзно увеличивает производительность в современных играх.

При этом по общей производительности, судя по данным самой NVIDIA, RTX 4070 будет равна RTX 3080. Единственная разница между ними в том, что новинка будет поддерживать DLSS 3, а флагман прошлой линейки — нет. NVIDIA тем временем до сих пор не может толком объяснить, почему третья версия технологии поддерживает только поколение RTX 4000.

График производительности RTX 4070 по сравнению с прошлой линейкой Фото: VideoCardz/NVIDIA

Продажи NVIDIA GeForce RTX 4070 стартуют уже 13 апреля по цене в $ 599. В этот же день видеокарту можно будет купить и в России.