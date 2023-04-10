Новая видеокарта RTX 4070 — это просто RTX 3080

Совсем скоро состоится выход NVIDIA GeForce RTX 4070 — новой видеокарты в последней линейке компании. Как сообщает портал VideoCardz, в маркетинге графического чипа корпорация будет использовать DLSS 3, которая серьёзно увеличивает производительность в современных играх.
При этом по общей производительности, судя по данным самой NVIDIA, RTX 4070 будет равна RTX 3080. Единственная разница между ними в том, что новинка будет поддерживать DLSS 3, а флагман прошлой линейки — нет. NVIDIA тем временем до сих пор не может толком объяснить, почему третья версия технологии поддерживает только поколение RTX 4000.
График производительности RTX 4070 по сравнению с прошлой линейкой
Фото: VideoCardz/NVIDIA
Продажи NVIDIA GeForce RTX 4070 стартуют уже 13 апреля по цене в $ 599. В этот же день видеокарту можно будет купить и в России.
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