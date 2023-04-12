Спустя год в Ghostwire: Tokyo добавили защиту от пиратов Denuvo

Сегодня Ghostwire: Tokyo вышла на консолях Xbox и получила крупное обновление, добавляющее в игру большое количество свежего контента. Вместе с этим у ПК-версии проекта внезапно появилась антипиратская защита Denuvo.

Изначально внимание на это обратили различные игроки, а потом издание DSOG. Что интересно, Ghostwire: Tokyo вышла на ПК ещё год назад, поэтому немного странно добавлять защиту в игру годичной давности. Журналисты думают, что авторы игры из Tango Gameworks работают над крупным дополнением, поэтому не хотят, чтобы игру пиратили.

Фото: DSOG

Ghostwire: Tokyo — экшен от первого лица, в котором игрокам нужно очистить заполненный призраками Токио и сразиться с главным врагом. Тайтл получил смешанные отзывы от критиков и аудитории.

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект есть в Game Pass.