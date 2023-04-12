У Redfall изначально не будет 60 FPS на консолях

Разработчики вампирского шутера Redfall объявили, что у игры на релизе не будет 60 FPS на консолях. С чем это может быть связано, неизвестно, но режим производительности обещают добавить позже.

На релизе проект можно будет запустить только в режиме качества при 30 FPS как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S.

Как будет работать Redfall на Xbox?

Xbox Series X — тайтл будет работать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду (FPS).

Xbox Series S — тайтл будет работать в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду (FPS).

В центре сюжета игры окажется городок, который после неудачного научного эксперимента захватили вампиры — игрокам нужно остановить кровососов и спасти город.

Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза.