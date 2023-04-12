Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У Redfall изначально не будет 60 FPS на консолях

У Redfall изначально не будет 60 FPS на консолях
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики вампирского шутера Redfall объявили, что у игры на релизе не будет 60 FPS на консолях. С чем это может быть связано, неизвестно, но режим производительности обещают добавить позже.

На релизе проект можно будет запустить только в режиме качества при 30 FPS как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S.

Как будет работать Redfall на Xbox?

  • Xbox Series X — тайтл будет работать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду (FPS).
  • Xbox Series S — тайтл будет работать в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду (FPS).

В центре сюжета игры окажется городок, который после неудачного научного эксперимента захватили вампиры — игрокам нужно остановить кровососов и спасти город.

Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза.

Материалы по теме
Вампирский шутер Redfall будет защищён Denuvo
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023