NVIDIA: рейтрейсинг и DLSS включают большинство владельцев видеокарт RTX

NVIDIA опубликовала большой пост на своём сайте, где рассказала о популярности новых технологий компании. В корпорации заявили, что собрали отчёт на основе данных миллионов владельцев видеокарт и выяснили, что трассировкой лучей в играх пользуются примерно 83% игроков с чипами RTX 40-й серии. При этом среди пользователей 30-й серии рейтрейсинг включают 56%, 20-й — 43%.

Что касается технологии сглаживания и повышения производительности DLSS, то ей пользуются ещё чаще. Включать функцию предпочитают 79% владельцев RTX 40, 71% пользователей RTX 30 и 68% игроков на RTX 20.

Популярность трассировки лучей среди владельцев видеокарт NVIDIA

Серия GeForce RTX 40 — 83%

Серия GeForce RTX 30 — 56%

Серия GeForce RTX 20 — 43%

Популярность технологии DLSS среди владельцев видеокарт NVIDIA

Серия GeForce RTX 40 — 79%

Серия GeForce RTX 30 — 71%

Серия GeForce RTX 20 — 68%

В NVIDIA заявили, что технологии компании задают новые стандарты для игровой индустрии. Если несколько лет назад к функциям относились со скепсисом, то в 2023 году поддержка рейтрейсинга доступна в более чем 400 играх, а DLSS — ещё больше.