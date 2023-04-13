NVIDIA: рейтрейсинг и DLSS включают большинство владельцев видеокарт RTX

NVIDIA опубликовала большой пост на своём сайте, где рассказала о популярности новых технологий компании. В корпорации заявили, что собрали отчёт на основе данных миллионов владельцев видеокарт и выяснили, что трассировкой лучей в играх пользуются примерно 83% игроков с чипами RTX 40-й серии. При этом среди пользователей 30-й серии рейтрейсинг включают 56%, 20-й — 43%.
Что касается технологии сглаживания и повышения производительности DLSS, то ей пользуются ещё чаще. Включать функцию предпочитают 79% владельцев RTX 40, 71% пользователей RTX 30 и 68% игроков на RTX 20.
Популярность трассировки лучей среди владельцев видеокарт NVIDIA
- Серия GeForce RTX 40 — 83%
- Серия GeForce RTX 30 — 56%
- Серия GeForce RTX 20 — 43%
Популярность технологии DLSS среди владельцев видеокарт NVIDIA
- Серия GeForce RTX 40 — 79%
- Серия GeForce RTX 30 — 71%
- Серия GeForce RTX 20 — 68%
В NVIDIA заявили, что технологии компании задают новые стандарты для игровой индустрии. Если несколько лет назад к функциям относились со скепсисом, то в 2023 году поддержка рейтрейсинга доступна в более чем 400 играх, а DLSS — ещё больше.
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