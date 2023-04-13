В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070

DNS объявила о старте продаж видеокарт NVIDIA RTX 4070 от Gigabyte, MSI и Palit. Минимальная цена — 65 тыс. рублей. Торговая сеть представила модельный ряд, который пока есть в наличии.

Список доступных в DNS видеокарт RTX 4070

Gigabyte

GeForce RTX 4070 MASTER 12G — 76 999 руб.

GeForce RTX 4070 AERO OC 12G — 72 999 руб.

GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G — 69 999 руб.

GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G — 72 499 руб.

GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G — 66 499 руб.

MSI

GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO — 73 999 руб.

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X OC — 66 999 руб.

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC — 67 999 руб.

Palit

GeForce RTX 4070 DUAL OC — 66 999 руб.

GeForce RTX 4070 DUAL — 64 999 руб.

GeForce RTX 4070 GamingPro OC — 75 999 руб.

GeForce RTX 4070 GamingPro — 72 999 руб.

GeForce RTX 4070 JETSTREAM — 69 999 руб.

Ритейлер предупредил, что только у части моделей питание подключается через разъём старого образца 8-pin, а не через ATX12VHPWR. Он рекомендует покупателям внимательно проверять характеристики товара.

DNS также обнародовал технические характеристики RTX 4070.

Технические характеристики RTX 4070

Графический процессор AD104-250 / AD104-251.

Количество ядер CUDA — 5888.

Ширина шины памяти — 192 бита.

Объём — 12 ГБ.

Тип — GDDR6X.

Скорость памяти — 21 Гбит/с.

Пропускная способность — 504 ГБ/с.