Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070

В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070
Аудио-версия:
Комментарии

DNS объявила о старте продаж видеокарт NVIDIA RTX 4070 от Gigabyte, MSI и Palit. Минимальная цена — 65 тыс. рублей. Торговая сеть представила модельный ряд, который пока есть в наличии.

Список доступных в DNS видеокарт RTX 4070

Gigabyte

  • GeForce RTX 4070 MASTER 12G — 76 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 AERO OC 12G — 72 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G — 69 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G — 72 499 руб.
  • GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G — 66 499 руб.

MSI

  • GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO — 73 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 VENTUS 2X OC — 66 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC — 67 999 руб.

Palit

  • GeForce RTX 4070 DUAL OC — 66 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 DUAL — 64 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 GamingPro OC — 75 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 GamingPro — 72 999 руб.
  • GeForce RTX 4070 JETSTREAM — 69 999 руб.
Ритейлер предупредил, что только у части моделей питание подключается через разъём старого образца 8-pin, а не через ATX12VHPWR. Он рекомендует покупателям внимательно проверять характеристики товара.

DNS также обнародовал технические характеристики RTX 4070.

Технические характеристики RTX 4070

  • Графический процессор AD104-250 / AD104-251.
  • Количество ядер CUDA — 5888.
  • Ширина шины памяти — 192 бита.
  • Объём — 12 ГБ.
  • Тип — GDDR6X.
  • Скорость памяти — 21 Гбит/с.
  • Пропускная способность — 504 ГБ/с.
Материалы по теме
Фото
Вышли первые обзоры RTX 4070 — крутая видеокарта нового поколения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023