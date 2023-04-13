Team Spirit и экс-HellRaisers вылетели с DreamLeague по Dota 2 после группового этапа

Ни одна из российских команд не смогла преодолеть первый групповой этап престижного турнира DreamLeague Season 19 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Бывший состав HellRaisers не выиграл ни одной серии и провалил турнир наряду с европейским составом Entity.
Фото: Liquipedia
В группе B до последнего момента шанс на выход в следующую стадию сохраняла Team Spirit — однако в переигровках «драконы» уступили и OG, и beastcoast.
Фото: Liquipedia
Помимо российских команд, во второй этап DreamLeague также не вышла ни одна из Китая и Юго-Восточной Азии.
Восемь лучших команд группового этапа продолжат сражение за $ 1 млн уже завтра — с 14 по 20 апреля они проведут круговой турнир, по итогам которого четвёрка лучших отправится в полуфинал.
DreamLeague S19 завершится 23 апреля. Победитель также получит прямой инвайт на Riyadh Masters с призовым фондом $ 15 млн.
- 13 апреля 2023
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