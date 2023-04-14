«Только для фанатов серии» — критиков не впечатлила стратегия Minecraft Legends

14 апреля спало эмбарго на публикацию рецензий Minecraft Legends — экшен-стратегии по культовой игре Mojang. В целом проект не впечатлил журналистов: на агрегаторах Metacritic и Opencritic у спин-оффа 74 балла из 100.
Фото: Metacritic
Фото: Opencritic
В своих обзорах критики отмечают, что разработчикам удалось перенести многие идеи оригинальной игры в другой жанр, однако по-настоящему они раскрываются только при игре с друзьями. При этом фанатам больших и сложных стратегий игра не предложит ничего нового.
Кроме того, некоторые издания и вовсе заподозрили авторов в том, что проект существует исключительно ради продажи дополнений и сопутствующего мерчандайза.
Отрывки из некоторых рецензий Minecraft Legends
Minecraft Legends искусно адаптирует вселенную Minecraft к новому жанру, теряя в процессе часть её очарования.
С ограниченным полем зрения, несколькими командами и простейшим искусственным интеллектом у Legends не получается создавать интересные боевые механики или ситуации, которые необходимо решить творчески.
Minecraft Legends, безусловно, стоит попробовать, если вы уже подписаны на Game Pass. Но, как и Minecraft Dungeons, это игра только для фанатов серии.
Релиз Minecraft Legends состоится 18 апреля на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass.
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