«Семья определяет нас»: вышел рекламный ролик «Форсажа 10»

Universal продолжает рекламную кампанию «Форсажа 10». В новом проморолике авторы показали несколько новых кадров, пока на фоне Доминик Торетто объясняет важность семейных уз и того, как они определяют нас.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Universal Pictures

События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет.