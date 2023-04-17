Видеокарта RTX 4060 Ti выйдет в мае по цене в $ 450 — Red Gaming Tech
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Блогер Red Gaming Tech поделился первыми подробностями о видеокарте GeForce RTX 4060 Ti. Инсайдерские данные ему предоставил тот же источник, что ранее уже сообщал достоверную информацию о RTX 4070 и других графических ускорителях NVIDIA.
По его данным, цена RTX 4060 Ti составит $ 450 (около 37 тыс. рублей). Это на $ 150 дешевле недавно вышедшей RTX 4070 и чуть дороже предыдущей модели RTX 3060 Ti — её продают за $ 400.
Что касается производительности, то RTX 4060 Ti оснастят графическим процессором AD106, который используется в мобильной RTX 4070. Объём видеопамяти чипа составит 8 ГБ — столько же было и у RTX 3060 Ti. Как заявляет инсайдер, продажи RTX 4060 Ti должны стартовать в мае — спустя месяц после запуска RTX 4070.
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