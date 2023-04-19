Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США

Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США
Аудио-версия:
Комментарии

Совет индустрии информационных технологий, в который входят крупные технологические компании вроде Apple и Microsoft, выступил против запрета TikTok в США. Организацию беспокоит будущий закон, который собирается принять администрация президента Джо Байдена.

По мнению технологичных гигантов, его введение в конечном итоге приведёт к тому, что правительство США может запретить любые технологии и приложения из России и Китая. Из-за этого американские гиганты будут вынуждены полностью перестраивать свою инфраструктуру, переписывать код множества приложений, которые содержат в себе целые системы из Китая.

Полную блокировку TikTok в США поддержал комитет палаты представителей по иностранным делам в начале марта. Американское правительство опасается, что посредством сверхпопулярного приложения Китай будет шпионить за обычными американцами и использовать эту информацию в своих целях.

Материалы по теме
Первый штат США запретил TikTok
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023