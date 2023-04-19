Microsoft не планирует закрывать своё представительство в России

Компания Microsoft не имеет планов по ликвидации юридического лица на территории России. Информацию об этом обнаружили в последнем отчёте корпорации наши коллеги из ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году Microsoft уволила почти весь персонал российского офиса (за исключением двух человек), а также расторгла долгосрочные соглашения по аренде.

При этом решение о ликвидации ООО «Майкрософт рус» по состоянию на марта 2023 года корпорация не рассматривает. Кроме того, главное отделение в США «продолжит следить за изменениями в существующих ограничениях».

Ранее Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России — компания объяснила пользователям, что сервис недоступен «из-за текущей ситуации».