OG могут сыграть с заменой на Berlin Major по Dota 2 из-за визовых проблем
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Инсайдер Dota 2 под ником koozya сообщил, что российский оффлейнер команды OG Дмитрий DM Дорохин может пропустить весенний мэйджор в Берлине из-за визовых проблем.
Если киберспортсмен не успеет получить шенген, на Berlin Major 2023 его может заменить Роман Resolut1on Фоминок. В последнее время он выступает за Old G вместе с ветеранами OG, но вчера пропустил матч команды — возможно, сейчас он тренируется с основным составом.
На текущий момент европейский клуб не прокомментировал слухи об изменениях в составе.
Матчи ESL One Berlin Major 2023 пройдут с 26 апреля по 7 мая в столице Германии. Призёры региональных лиг разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для выхода на чемпионат мира The International.
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