Capcom выпустила демоверсию Street Fighter 6
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Capcom провела большой стрим, посвящённый Street Fighter 6. Разработчики поделились новыми подробностями файтинга. Но главным анонсом стал выход бесплатной демо-версии, которая уже доступна пользователям PlayStation 4 и PlayStation 5.
Фото: Capcom
Пользователи консолей Xbox и ПК смогут загрузить демо через неделю — 26 апреля. В пробной версии игроки могут создать своего персонажа, сразиться со знакомыми противниками на новых аренах, а затем перенести своего героя в полную версию проекта.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Авторы заявили, что продолжат поддерживать игру и после релиза, как и пятую часть в своё время. В течение первого года в проект добавят четырех бойцов: Рашида, Аки, Эда и Акуму.
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