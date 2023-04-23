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Sony начала блокировать некоторые турецкие аккаунты PlayStation у россиян

Sony начала блокировать некоторые турецкие аккаунты PlayStation у россиян
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По данным автора телеграмм-канала Вадима Елистратова Royale With Cheese, Sony начала банить турецкие аккаунты PlayStation. Но не все, а те, с которых покупались игры с краденых банковских карт. Елистратов отметил, что если пользователь покупает игры и другой контент в PS Store с личной турецкой карты, то компания банить такой аккаунт не будет.

Cудя по всему, Sony зачищает групповые аккаунты и те, на которые игры покупались с краденых карт (через группы в VK и TG-каналы). Если у вас свой аккаунт со своей турецкой картой, вы никаких правил не нарушали.

Фото: PS Store

Редакции «Чемп.Play» подтвердили, что двум геймерам забанили аккаунты с играми, которые они купили в группе «PlayStation Club House|Игры PS4|PS5» в VK. Также сообщается, что случаи бана крайне редки.

Компания Sony недавно поделилась статистикой самых популярных игр на консолях PlayStation 4 и 5 в марте 2023 года.

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