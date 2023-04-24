Фото: первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix представил первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом. На нём изображены главные герои сериала: Геральт из Ривии, Цирилла и Йеннифэр, находящиеся в объятиях друг друга.
Фото: Netflix
Конкретных деталей третьего сезона «Ведьмака» всё ещё нет — ранее шоураннер Лорин Хиссрич заявляла, что он будет куда ближе к книгам, чем первые два сезона. Съёмки продолжения «Ведьмака» стартовали 31 марта в Италии и продлились до середины сентября. Сейчас шоу находится на этапе постпроизводства: ведётся работа над спецэффектами, и готовится полноценная рекламная кампания.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Это будет последний сезон для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в дальнейшем его заменит Лиам Хемсворт.
- 24 апреля 2023
-
17:48
-
17:29
-
16:59
-
16:28
-
16:03
-
15:51
-
15:28
-
15:25
-
15:05
-
15:01
-
14:41
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:11
-
13:54
-
13:38
-
13:37
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:45
-
12:06
-
11:18
-
10:56
-
10:20
-
09:41
-
09:14
-
08:36
- 23 апреля 2023
-
19:01
-
18:40
-
18:07
-
17:22
-
16:51
-
16:20