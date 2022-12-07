Третий сезон «Ведьмака» от Netflix будет куда ближе к книгам
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Создателей сериала «Ведьмак» от Netflix часто ругают за отхождение от канона оригинальных книг. Что в первом, что во втором сезоне сценаристы добавляют целые сюжетные эпизоды, которые противоречат замыслу Анджея Сапковского. По слухам, именно поэтому шоу покинул Генри Кавилл — большой фанат вселенной.
На днях шоураннер Лорин Хиссрич в своих соцсетях заявила, что слышит критику фанатов. Третий сезон, по её заверениям, будет куда ближе к канону оригинальных книг.
Я хочу сказать, что мы слышим фанатов. Третий сезон станет большим сдвигом в сторону книг — к удивительным путешествиям персонажей Сапковского. Я очень жду, когда вы увидите продолжение и почувствуете себя услышанными.
Мы также ответим на множество вопросов из первых сезонов — о путешествии Кагыра, знакомстве со скоя'таэлями, и о том, как наша семья воссоединится.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Это будет последний сезон для Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии — в дальнейшем его заменит Лиам Хемсворт.
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