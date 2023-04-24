Стали известны сценаристы фильма «Форсаж 11»

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что над сюжетом следующей части «Форсажа» будут работать Кристина Ходсон и Орен Узил.
Британский автор хорошо известна фанатам комиксов: именно она написала сценарий для «Флэша», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и отменённого «Бэтгёрл», а также «Бамблби».
В свою очередь, Орен Узил работал над фильмами «Мачо и ботан 2» и «Мортал Комбат» 2021 годa.
Сценарием к «Форсажу 10» занимался Джастин Лин, который также выполнял роль продюсера. Всего он работал над пятью фильмами франшизы (с четвёртой по шестую и двумя последними). Затем он покинул проект из-за творческих разногласий.
«Форсаж 11» станет прямым продолжением десятой картины, которая выйдет уже 19 мая 2023 года. Следующую ленту планируется выпустить примерно через год.
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