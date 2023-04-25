Летний мэйджор по Dota 2 на Бали анонсирован официально

Турнирный оператор IO Esports и платформа Epulze представили последний мэйджор сезона 2023 года в Dota 2 — The Bali Major 2023.
Матчи плей-офф пройдут с 7 по 9 июля в пятизвёздочном курортном комплексе Ayana Estate на Бали, Индонезия.
Видео доступно на YouTube-канале IO Esports. Права на видео принадлежат IO Esports.
Ранее сообщалось, что предварительная стадия чемпионата начнётся 29 июня.
Участие в турнире примут 18 призёров региональных лиг Dota Pro Circuit 2023 Tour 3, в том числе три команды из Восточной Европы. Они разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для выхода на чемпионат мира The International.
Мэйджор на Бали станет третьим и последним глобальным турниром сезона DPC. Первый такой ивент прошёл в марте в Перу, второй начнётся уже завтра, 26 апреля, в Берлине.
- 25 апреля 2023
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