Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Летний мэйджор по Dota 2 на Бали анонсирован официально

Летний мэйджор по Dota 2 на Бали анонсирован официально
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор IO Esports и платформа Epulze представили последний мэйджор сезона 2023 года в Dota 2The Bali Major 2023.

Матчи плей-офф пройдут с 7 по 9 июля в пятизвёздочном курортном комплексе Ayana Estate на Бали, Индонезия.

Видео доступно на YouTube-канале IO Esports. Права на видео принадлежат IO Esports.

Ранее сообщалось, что предварительная стадия чемпионата начнётся 29 июня.

Участие в турнире примут 18 призёров региональных лиг Dota Pro Circuit 2023 Tour 3, в том числе три команды из Восточной Европы. Они разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для выхода на чемпионат мира The International.

Мэйджор на Бали станет третьим и последним глобальным турниром сезона DPC. Первый такой ивент прошёл в марте в Перу, второй начнётся уже завтра, 26 апреля, в Берлине.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023