В продаже с 11 мая по цене ниже $ 1000: детали об ASUS ROG Ally, конкуренте Steam Deck

Компания ASUS сообщила детали релиза о своём портативном игровом компьютере ROG Ally, который считают главным конкурентом Steam Deck от Valve.

Устройство поступит в продажу уже 11 мая. Производитель пока не называет точную цену, но утверждается, что она будет ниже $ 1 тыс.

Одновременно с этим появились первые обзоры ASUS ROG Ally. Прежде всего, рецензенты отмечают разницу в подходах — на ПК от ASUS стоит полноценная ОС Windows, поэтому девайс выглядит не как игровая консоль, а как полноценный компьютер.

Видео доступно на YouTube-канале CNET. Права на видео принадлежат CNET.

Журналисты также похвалили экран с частотой 120 Гц и мощный процессор Ryzen Z1, который работает намного лучше, чем «железо» Steam Deck.

Первые тесты ASUS ROG Ally в начале апреля показывали, что устройство от ASUS может оказаться вдвое мощнее конкурента, а также превосходить его по качеству изображения.