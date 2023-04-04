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Первые тесты портативного игрового ПК от ASUS: он оказался вдвое мощнее Steam Deck

Первые тесты портативного игрового ПК от ASUS: он оказался вдвое мощнее Steam Deck
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Автор техноблога LinusTechTips опубликовал обзор прототипа ASUS ROG Ally — портативного игрового компьютера, который сравнивают со Steam Deck.

Ранее уже сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (!20 Hz против 60 Hz).

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По данным производителя, ROG Ally также выдаёт лучшую производительность, которая при уровне энергопотребления 35 Вт работает лучше Steam Deck в два раза.

ASUS не разрешили блогеру замерять кадровую частоту. По его собственным ощущениям, в Horizon Zero Dawn она составила до 45 FPS, изредка падая до 20 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале LinusTechTips. Права на видео принадлежат LinusTechTips.

Когда ASUS ROG Ally планируется выпустить в продажу и какой будет цена устройства, пока не сообщается.

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