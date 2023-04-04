Первые тесты портативного игрового ПК от ASUS: он оказался вдвое мощнее Steam Deck

Автор техноблога LinusTechTips опубликовал обзор прототипа ASUS ROG Ally — портативного игрового компьютера, который сравнивают со Steam Deck.

Ранее уже сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (!20 Hz против 60 Hz).

По данным производителя, ROG Ally также выдаёт лучшую производительность, которая при уровне энергопотребления 35 Вт работает лучше Steam Deck в два раза.

ASUS не разрешили блогеру замерять кадровую частоту. По его собственным ощущениям, в Horizon Zero Dawn она составила до 45 FPS, изредка падая до 20 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале LinusTechTips. Права на видео принадлежат LinusTechTips.

Когда ASUS ROG Ally планируется выпустить в продажу и какой будет цена устройства, пока не сообщается.