Россия вошла в тройку стран по количеству пользователей Steam

Журналисты издания GameDiscover проанализировали распределение пользователей игровых сервисов по разным странам мира. Они собрали информацию о разных аккаунтах в PlayStation Now, Steam и других платформах.
Выяснилось, что по количеству аккаунтов на обеих популярных консолях с отрывом лидирует США: 37% на PlayStation 4/5 и более 40% на Xbox One и Series.
Консоли от Sony также популярны в Великобритании (7,6%), Испании (7.2%), Франции (6,4%) и Германии (5,1%). Россия занимает 13-е место — в этой стране живёт чуть более 2% от общего числа пользователей PS4 или PS5.
Фото: GameDiscover
Владельцев Xbox One и Xbox Series в процентном соотношении, как выяснилось, у нас больше — Россия занимает восьмое место с 3,7%, уступая Великобритании (7,9%), Бразилии (6,9%), Франции, Германии, Мексике и Китаю.
Фото: GameDiscover
Что касается пользователей Steam, то тут отрыв США от Китая совсем небольшой — 13,7% против 12,3%. Третью строчку занимают геймеры из России, их почти 10% от общего числа.
Фото: GameDiscover
24 апреля в Steam стартовал «Фестиваль головоломок», посвящённый данному жанру игр.
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