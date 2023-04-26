Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россия вошла в тройку стран по количеству пользователей Steam

Россия вошла в тройку стран по количеству пользователей Steam
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания GameDiscover проанализировали распределение пользователей игровых сервисов по разным странам мира. Они собрали информацию о разных аккаунтах в PlayStation Now, Steam и других платформах.

Выяснилось, что по количеству аккаунтов на обеих популярных консолях с отрывом лидирует США: 37% на PlayStation 4/5 и более 40% на Xbox One и Series.

Консоли от Sony также популярны в Великобритании (7,6%), Испании (7.2%), Франции (6,4%) и Германии (5,1%). Россия занимает 13-е место — в этой стране живёт чуть более 2% от общего числа пользователей PS4 или PS5.

Фото: GameDiscover

Владельцев Xbox One и Xbox Series в процентном соотношении, как выяснилось, у нас больше — Россия занимает восьмое место с 3,7%, уступая Великобритании (7,9%), Бразилии (6,9%), Франции, Германии, Мексике и Китаю.

Фото: GameDiscover

Что касается пользователей Steam, то тут отрыв США от Китая совсем небольшой — 13,7% против 12,3%. Третью строчку занимают геймеры из России, их почти 10% от общего числа.

Фото: GameDiscover

24 апреля в Steam стартовал «Фестиваль головоломок», посвящённый данному жанру игр.

Материалы по теме
В Steam стартовал «Фестиваль головоломок» со скидками на игры и демоверсиями
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023