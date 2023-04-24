В Steam стартовал «Фестиваль головоломок» со скидками на игры и демоверсиями
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24 апреля в Steam стартовал новый фестиваль, посвящённый головоломкам. На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на сотни игр, для прохождения которых придётся пораскинуть мозгами. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии проектов-головоломок, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Как обычно, Valve разделили распродажу на различные категории. Главными проектами распродажи стали самые высокооценённые головоломки в Steam: серия Portal, Baba is You, Papers, Please и многие другие проекты, получившие позитивные отзывы от игроков.
Ознакомиться со всеми предложениями можно на главной странице фестиваля в Steam. Ивент закончится 1 мая в 20:00 мск.
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