Microsoft хочет и дальше осуществлять свою деятельность в России

По информации газеты «Коммерсантъ», российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской компании Microsoft о продлении лицензии на её софт.

Соответствующие письма от корпорации получили около 1 тыс. организаций. Участники рынка считают, что так Microsoft пытается сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства.

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что корпорация хочет вернуться для работы в страну.

Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну.

Как развернётся ситуация дальше, неизвестно.