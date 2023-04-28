Microsoft хочет и дальше осуществлять свою деятельность в России
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По информации газеты «Коммерсантъ», российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской компании Microsoft о продлении лицензии на её софт.
Соответствующие письма от корпорации получили около 1 тыс. организаций. Участники рынка считают, что так Microsoft пытается сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства.
Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что корпорация хочет вернуться для работы в страну.
Как мы видим, власти Запада пока не давят на Microsoft в вопросе работы в России. Microsoft оценивает возможности для возвращения в страну.
Как развернётся ситуация дальше, неизвестно.
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