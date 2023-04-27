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Депутат Госдумы призвал запретить игрушки Marvel и DC в России

Депутат Госдумы призвал запретить игрушки Marvel и DC в России
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Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев призывает запретить продажу игрушек и атрибутики из супергеройских вселенных Marvel и DC на территории России. Бурляев хочет заменить западную продукцию на товары, которые иллюстрируют отечественных мультипликационных и литературных персонажей.

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Бурляев подчеркнул, что на нынешних уроках рисования несовершеннолетние россияне изображают «не Илью Муромца и русских богатырей», а «пауков, одноглазых монстров».

Теперь должно наступить время для Иванов. Вспомнить о своём родстве, о том, откуда они, о своей мощнейшей культуре. Я уверен, что время продиктует нашим производителям игрушек, что им нужно делать.

По словам депутата, если западные производители игрушек не покинут российский рынок сами, то они уйдут посредством «волевого решения».

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