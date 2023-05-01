Warner Bros. всё ещё работает над фильмом про чернокожего Супермена

В феврале 2021 года стало известно, что Warner Bros. начала работу над перезапуском «Супермена». Авторитетные СМИ заявляли, что студия планирует снять ленту про чернокожего Кларка Кента, а постановщиком и сценаристом выступит Та-Нехиси Коутс, автор нескольких книг и комиксов о Чёрной пантере и Капитане Америка.
Спустя два года о проекте больше ничего не слышно, а с грядущим перезапуском киновселенной DC стало очевидно, что проект так и не сдвинется с мёртвой точки. Однако продюсер Джеймс Ганн заявил, что его будущий фильм «Супермен: Наследие» не помешает другим авторам рассказывать свои истории о культовом супергерое. Они будут существовать в отдельной вселенной — как «Джокер» Хоакина Феникса.
Эти две вещи совершенно не связаны. Я знаю, что Шанталь Нонг, исполнительный директор этого проекта, очень взволнована им. Если время будет подходящим и задумка будет отличной, а я пока не читал сценарий, это вполне может произойти. Два фильма по «Супермену» не будут противоречить друг другу. Это был бы рассказ из другой вселенной — как «Джокер».
У проекта про чернокожего Супермена пока нет даже примерной даты выхода. Вряд ли фильм выйдет раньше «Супермена: Наследие» самого Джеймса Ганна, премьера которого состоится 11 июля 2025 года.
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