Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вышел в онлайне

2 мая фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вышел в онлайн-кинотеатрах. Это произошло спустя месяц после старта проката, в течение которого лента собрала чуть больше $ 200 млн. Картина доступна на Amazon и в других цифровых сервисах.
«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».
Главные роли в ленте сыграли Крис Пайн («Стартрек») и Мишель Родригес («Форсаж»). Поставили картину Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн — сценаристы фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
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