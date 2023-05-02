Баскетболист Кевин Дюрант появится в Call of Duty
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Форвард команды НБА «Финикс Санз» Кевин Дюрант станет персонажем шутера Call of Duty.
Разработчики опубликовали короткий тизер — фигуру человека с шарообразным предметом в руке. Подпись Easy Money Sniper соответствует прозвищу нападающего, которое он использует в соцсетях.
Пока неизвестно, в каком качестве звезда «Финикс Санз» будет доступна геймерам.
Фото: Activision
Вероятнее всего, Дюрант станет новым оперативником в переиздании Call of Duty: Modern Warfare и Warzone — его образ можно будет использовать как скин персонажа в игре.
В ноябре 2022 года в таком статусе в шутере появились известные футболисты — Лионель Месси, Поль Погба и Неймар. Их наборы были доступны во внутриигровом магазине по ходу чемпионата мира в Катаре.
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