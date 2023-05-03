Забастовка сценаристов в США не повлияет на второй сезон сериала «Дом дракона»

2 мая Гильдия сценаристов США начала забастовку. Организация не смогла договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения по поводу увеличения гонораров и дополнительных выплат за популярность проектов. Кроме того, авторы требует заняться регулированием искусственного интеллекта — писатели не хотят, чтобы он мог использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
Забастовка уже начала влиять на киноиндустрию — так, производство финального сезона сериала «Кобра Кай» уже приостановлено. Как сообщает издание Variety, протест сценаристов никак не повлияет на производство второго сезона «Дома дракона». Сюжет продолжения полностью написан, и съёмочная команда продолжает свою работу в Великобритании.
Это значит, что второй сезон наверняка выйдет в срок, если в производство не вмешаются какие-то неожиданные проблемы. Премьера должна состояться в 2024 году на HBO Max.
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