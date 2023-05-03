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Выручка Google в России упала на 82%

Выручка Google в России упала на 82%
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Газета «Коммерсантъ» обратила внимание на финансовую отчётность корпорации Google. Стало известно, что по итогам 2022 года выручка российского подразделения Google составила 24,2 млрд рублей, упав на 82% по сравнению с результатом 2021 года.

Чистый убыток российского юрлица Google составил 10,2 млрд рублей что на 61% меньше аналогичного показателя в 2021-ом. Показатели, вероятно, продолжат понижаться.

Напомним, что эти действия стали последствием банкротства российского подразделения. В конце 2022 года суд признал обоснованным заявление о банкротстве, ввел в компании наблюдение и утвердил временного управляющего.

Вдобавок к этому Google постоянно подвергается штрафам в России из-за отказа удалять запрещённый контент.

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